Совфед ввел штрафы за спекуляцию театральными билетами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия, в том числе на театральные спектакли. При этом сенаторы не исключили, что по итогам мониторинга предложат эти штрафы увеличить.
В одобренном Совфедом законе максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены, для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ответственность за спекуляцию билетами будет применяться только в отношении культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.
Как сообщил зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, в ходе обсуждения закона на комитете его члены высказали опасения, что размер предложенных штрафов слишком небольшой для того, чтобы они реально работали.
"Поэтому комитет принял решение провести мониторинг правоприменительной практики, после которого мы сможем сказать, не нужно ли внести изменения в закон и увеличить эти штрафы", - заявил сенатор.
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