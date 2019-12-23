Совфед ввел штрафы за спекуляцию театральными билетами

В одобренном Совфедом законе максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены, для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.