Синоптики не исключили, что снег в Москве выпадет в новогоднюю ночь

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снег в Москве, вероятно, выпадет в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что как раз в ночь на 1 января землю уже прикроет какой-то снежок, то есть пейзаж у нас будет белый, вполне снежный", — сказала Позднякова.
По её словам, если снег выпадет, то он не растает. "Скорее всего, этот снег у нас останется, потому что температура будет слабо отрицательной и в ночные, и в дневные часы. Слабый морозец и снежок на Новый год нас ждут", — отметила ведущий специалист столичного метеобюро.