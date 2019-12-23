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Синоптики не исключили, что снег в Москве выпадет в новогоднюю ночь
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РИА Новости

Синоптики не исключили, что снег в Москве выпадет в новогоднюю ночь

11:09 23.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снег в Москве, вероятно, выпадет в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что как раз в ночь на 1 января землю уже прикроет какой-то снежок, то есть пейзаж у нас будет белый, вполне снежный", — сказала Позднякова.
По её словам, если снег выпадет, то он не растает. "Скорее всего, этот снег у нас останется, потому что температура будет слабо отрицательной и в ночные, и в дневные часы. Слабый морозец и снежок на Новый год нас ждут", — отметила ведущий специалист столичного метеобюро.
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