Синоптики не исключили, что снег в Москве выпадет в новогоднюю ночь

"Не исключено, что как раз в ночь на 1 января землю уже прикроет какой-то снежок, то есть пейзаж у нас будет белый, вполне снежный", — сказала Позднякова.

По её словам, если снег выпадет, то он не растает. "Скорее всего, этот снег у нас останется, потому что температура будет слабо отрицательной и в ночные, и в дневные часы. Слабый морозец и снежок на Новый год нас ждут", — отметила ведущий специалист столичного метеобюро.