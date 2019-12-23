Ребёнок-олимпийский чемпион — одна из самых опасных родительских амбиций. Начинают "для здоровья" и "развития", но не замечают, когда пройдена грань, и ребёнок уже в лопастях жёсткого профессионального спорта. Травмированное тело и психика, комплексы, упущенное образование. Создан ли ваш ребёнок для спорта высших достижений или вы очень ошиблись?

Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка

Спорт — это точно полезно? Можно ли отдавать в секцию с 3-4 лет или ещё рано? Как заранее узнать вырастет ли из вашего ребёнка чемпион и стоит ли игра свеч? От каких тренеров нужно бежать немедля? Как не допустить тяжелых психологических расстройств на выходе из "большого спорта"?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, директором хоккейной школы "Крылья Советов" Алёной Крыловой и Майей Дмитриевой, которую родители в детстве заставили заниматься художественной гимнастикой, разбираемся, как большой спорт влияет на психику ребёнка.

1:15 зачем родители отдают детей в спорт в раннем возрасте

2:25 где заканчивается хорошая сторона большого спорта и начинается травмирование детей

5:30 как определить, какой вид спорта подходит ребёнку

8:30 какими чертами характера обладает будущий чемпион

9:40 как тренеры работают с неадекватными родительскими ожиданиями

10:10 "бесперспективный". В каких случаях это говорят детям?

11:40 о травле в спортивных секциях

15:50 как влияют на личность индивидуальные и командные виды спорта

17:05 о нереализованных амбициях родителей и несбывшихся мечтах детей

20:00 о детских травмах в большом спорте

23:20 как понять, что ребёнка нужно срочно забирать из секции

27:30 о детстве спортсмена: несчастное или всё-таки счастливое

30:30 об ошибках, которые совершают все родители, отдавая детей в спорт

33:25 как строить жизнь людям, которые полностью посвятили себя большому спорту

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Семён Недовенчанный

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru