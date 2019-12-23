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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-12-23T12:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562711339.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/12/1562711273_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_61b349ef39bf06f2ef7dcebd6b1290bc.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка

12:00 23.12.2019
1179
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка
Вчера, 12:00
Ребёнок-олимпийский чемпион — одна из самых опасных родительских амбиций. Начинают "для здоровья" и "развития", но не замечают, когда пройдена грань, и ребёнок уже в лопастях жёсткого профессионального спорта. Травмированное тело и психика, комплексы, упущенное образование. Создан ли ваш ребёнок для спорта высших достижений или вы очень ошиблись?
Спорт — это точно полезно? Можно ли отдавать в секцию с 3-4 лет или ещё рано? Как заранее узнать вырастет ли из вашего ребёнка чемпион и стоит ли игра свеч? От каких тренеров нужно бежать немедля? Как не допустить тяжелых психологических расстройств на выходе из "большого спорта"?
Вместе с психологом Анеттой Орловой, директором хоккейной школы "Крылья Советов" Алёной Крыловой и Майей Дмитриевой, которую родители в детстве заставили заниматься художественной гимнастикой, разбираемся, как большой спорт влияет на психику ребёнка.
1:15 зачем родители отдают детей в спорт в раннем возрасте
2:25 где заканчивается хорошая сторона большого спорта и начинается травмирование детей
5:30 как определить, какой вид спорта подходит ребёнку
8:30 какими чертами характера обладает будущий чемпион
9:40 как тренеры работают с неадекватными родительскими ожиданиями
10:10 "бесперспективный". В каких случаях это говорят детям?
11:40 о травле в спортивных секциях
15:50 как влияют на личность индивидуальные и командные виды спорта
17:05 о нереализованных амбициях родителей и несбывшихся мечтах детей
20:00 о детских травмах в большом спорте
23:20 как понять, что ребёнка нужно срочно забирать из секции
27:30 о детстве спортсмена: несчастное или всё-таки счастливое
30:30 об ошибках, которые совершают все родители, отдавая детей в спорт
33:25 как строить жизнь людям, которые полностью посвятили себя большому спорту
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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