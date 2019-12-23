В Пензе ищут водителя, сбежавшего после ДТП с четырьмя пострадавшими

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Пензенская полиция ищет водителя, который сбежал с места ДТП после столкновения двух автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 23.20 мск в воскресенье напротив дома №104 по улице Большая Арбековская в Ленинском районе Пензы.
7 декабря, 20:27Крупные ДТП в России в 2019 году
"Произошло столкновение автомобиля "Лада-217220" под управлением неустановленного водителя и автомобиля "Лада-211440" под управлением 41-летнего мужчины. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажиров "Лады-211440" и один пассажир "Лады-217220"… Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя ("Лады-217220") и его задержанию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей среди пострадавших нет.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.