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В Пензе ищут водителя, сбежавшего после ДТП с четырьмя пострадавшими
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РИА Новости

В Пензе ищут водителя, сбежавшего после ДТП с четырьмя пострадавшими

10:58 23.12.2019 (обновлено: 11:07 23.12.2019)
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© Фото : страница "СОВА ПЕНЗА АВТО" во ВКонтактеДТП на улице Большая Арбековская в Пензе
ДТП на улице Большая Арбековская в Пензе
© Фото : страница "СОВА ПЕНЗА АВТО" во ВКонтакте
ДТП на улице Большая Арбековская в Пензе
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Пензенская полиция ищет водителя, который сбежал с места ДТП после столкновения двух автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 23.20 мск в воскресенье напротив дома №104 по улице Большая Арбековская в Ленинском районе Пензы.
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7 декабря, 20:27
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"Произошло столкновение автомобиля "Лада-217220" под управлением неустановленного водителя и автомобиля "Лада-211440" под управлением 41-летнего мужчины. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажиров "Лады-211440" и один пассажир "Лады-217220"… Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя ("Лады-217220") и его задержанию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей среди пострадавших нет.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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