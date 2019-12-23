Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

"Новая веха в бизнесе". Эксперт о санкциях против "Северного потока-2" Швейцарская компания отозвала свои суда, занятые в строительстве "Северного потока-2", из-за американских санкций. Смогут ли ответить на это заинтересованные европейские страны, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.

"Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении "Турецкого потока", и в отношении "Северного потока-2". Но, насколько я понимаю, все трубы "Турецкого потока" уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект", - сказал Родзянко в интервью РИА Новости.

"И что касается "Северного потока-2", там тоже уже кладутся последние участки. Их кладут вместе российская сторона, немецкая, австрийская, французская. И понятно, что проект будет завершен. Поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства, я не думаю, что они могут как-то остановить проект. Если будут потом какие-то штрафы, наказания, то они будут очень непопулярны среди союзников США", - заключил он.