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Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
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РИА Новости

Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham

10:56 23.12.2019 (обновлено: 11:10 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Санкции США не смогут остановить реализацию проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", уверен глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 09:38Сказано в эфире
"Новая веха в бизнесе". Эксперт о санкциях против "Северного потока-2"Швейцарская компания отозвала свои суда, занятые в строительстве "Северного потока-2", из-за американских санкций. Смогут ли ответить на это заинтересованные европейские страны, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.
"Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении "Турецкого потока", и в отношении "Северного потока-2". Но, насколько я понимаю, все трубы "Турецкого потока" уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект", - сказал Родзянко в интервью РИА Новости.
По его словам, "это чисто академическое выражение недовольства".
"И что касается "Северного потока-2", там тоже уже кладутся последние участки. Их кладут вместе российская сторона, немецкая, австрийская, французская. И понятно, что проект будет завершен. Поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства, я не думаю, что они могут как-то остановить проект. Если будут потом какие-то штрафы, наказания, то они будут очень непопулярны среди союзников США", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Алексиса Родзянко >>
Строительство газопровода Северный поток-2
22 декабря, 16:23
Лавров рассказал об ответе РФ на санкции против "Северного потока-2"
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AmChamСеверный поток — 2Алексис РодзянкоТурецкий потокДональд ТрампСШАВ мире
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