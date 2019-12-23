Алексис Родзянко: новый политический сезон в США будет горячим

Уходящий год для российско-американских деловых отношений оказался не таким турбулентным, как предыдущий, полагает глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко. Но хотя санкционная риторика несколько утихла, неопределенность, связанная с торговой войной между США и Китаем, а также условиями ведения бизнеса в России, возросла. Подводя итоги года, в интервью РИА Новости Родзянко рассказал о том, как американские компании чувствуют себя в России, предположил, чего стоит ожидать от нового посла США, грозит ли Дональду Трампу импичмент, а также сможет ли он сохранить пост президента на выборах в 2020 году. Беседовала Вероника Буклей.

— Каким стал уходящий год для российско-американских отношений?

— В 2019 году они были куда более стабильными, чем в предыдущие годы. Мы можем об этом судить в том числе по нашим собственным активностям: в прошлом году наша Палата встречалась пять раз по поводу того, что что-то случилось в области санкций — какие-то новые ограничения, новые законопроекты, и эти пять наших мероприятий посетило почти 900 человек. В этом году таких мероприятий было только два и на них пришло менее 200 человек. Хотя бы только поэтому можно судить, что в уходящем году было меньше волнений и нервозности.

С другой стороны, в этом году произошел арест Майкла Калви и его партнеров, и вообще, мы стали замечать, что наши компании получают все больше вопросов от органов надзора, появилось больше претензий по таможенным вопросам, стало больше придирок, как нам кажется.

Но в целом, когда мы спрашиваем компании, как прошел ваш год, нам говорят, что он был нормальным, хотя и с более низкими темпами роста, чем в прошлом году. Более стагнационный.

— Какие трудности американские компании считают основными при ведении бизнеса в России?

— Прежде всего это административные вопросы. Кроме того, это конкурентная среда: в силу геополитики преференции в ряде случаев отдаются российским производителям. Стать российским производителем проще реально, чем формально. Многие локализовавшиеся американские производители говорят нам о том, что статус местного производителя им получить труднее, чем такому же российскому, который производит похожую продукцию из тех же комплектующих, то есть, по сути, имеет тот же уровень локализации.

— Бизнес-объединения и омбудсмен Борис Титов уже внесли несколько предложений, чтобы снизить риски уголовного преследования предпринимателей. Каким вы видите выход из ситуации?

— Мы согласны с инициативами по декриминализации экономических статей, которые применяются в отношении бизнеса. Стало очевидно, что это системная проблема в России, и об этом говорят и Александр Шохин (глава РСПП), и Борис Титов, и многие министры. Случай Baring Vostok показал, что этим инструментом пользуются все больше. Может быть, в более скромном масштабе, например, могут грозить уголовным преследованием. А смысл зачастую – в давлении со стороны конкурентов.

— Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что рост прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года составит 50 процентов. А каков ваш прогноз на этот счет? Какой вклад в этот рост внесет американский бизнес?

— Вклад американского бизнеса из года в год остается существенным. Я не знаю, когда начнут считать, но я знаю о проекте одной американской компании на сумму порядка 10 миллиардов долларов. На фоне всех американских инвестиций в Россию и даже на фоне собственно российских инвестиций это довольно существенная сумма.

— В октябре компания EY представила исследование для Консультативного совета по иностранным инвестициям, в котором говорится, что 61% международных компаний, работающих в России, отмечает улучшение делового климата в стране. Как это возможно на фоне заявлений иностранных компаний о росте давления и уголовного дела против Майкла Калви?

— Арест Калви очень сильно бьет по той части бизнеса, которая занимается частным капиталом, по новым растущим компаниям, малому и среднему бизнесу. Крупных компаний, особенно очень крупных, это касается в меньшей степени. Кроме того, такие компании уверены в своей способности иметь дело с правительством. Они здесь уже давно, они очень большие, они себя видят похожими на еще одну страну, с которой нужно считаться. Их объем бизнеса, присутствие в мире настолько велики, что у властей не возникает желания их "обижать".

— Сенат США утвердил замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Знакомы ли вы с ним, какое о нем сложилось впечатление?

— Я пока с ним не знаком, и мое впечатление о нем через вторые руки. Мы ожидаем встречи с ним до конца января, когда он уже будет в Москве.

— Можно ли сейчас прогнозировать, как его приезд скажется на отношениях между странами?

— Во-первых, само по себе наличие посла в стране уже лучше, чем когда его нет. Во-вторых, Салливан уже два года служит в госдепе, то есть примерно с того же времени, что здесь находился посол Хантсман, поэтому я не ожидаю каких-то резких изменений. Из того, что я вижу от новых чиновников, а они поменялись очень сильно — почти все, с кем мы работали в прошлом году, уже занимаются чем-то другим и в других странах, — они общаются с нами очень последовательно, то есть похоже по стилю, по направлению, высказываниям. Поэтому я ожидаю, что Салливан будет продолжать ту же линию, которой здесь придерживался Хантсман и которая фактически совпадает с мнением президента Трампа.

Главным событием наступающего года станут выборы, которые могут поменять и посла, и президента, а могут и оставить старого.

— Выборы президента США — одно из наиболее ожидаемых событий будущего года. Сможет ли Трамп избежать импичмента и дойти до выборов?

— Что касается импичмента Трампу, то нижняя палата конгресса США уже проголосовала за отстранение президента от должности. Таким образом, демократы предложили импичмент на суд Сената, а Сенат с большой вероятностью в этом суде Трампа оправдает. За последний месяц стало очевидно, что это процесс чисто партийный, то есть демократы против, а республиканцы за Трампа. И не было такого, чтобы они объединились по какому-то событию или какому-то действию, которое ставится в вину Трампу. А в Сенате, чтобы получить обвинительный приговор, нужно две трети всех голосов. У республиканцев там большинство, и, как я понимаю, ни один республиканец не собирается голосовать за такой приговор, поэтому Трамп чистым большинством получит оправдание. И возможно даже, что какие-то демократы будут согласны с республиканцами. Так произошло, когда голосовали, чтобы открыть этот процесс: два демократа в нижней палате голосовали против. И при голосовании в нижней палате также не все демократы голосовали за.

— Как вы думаете, удастся ли Трампу удержать кресло по итогам выборов?

— Еще целый год впереди, это главный год, когда разыгрывается предвыборная кампания. Если судить по ситуации сейчас, то у Трампа много плюсов. Экономика в США в очень хорошем состоянии, безработица на исторически низком уровне, рынок акций на исторически высоком уровне. Купить дом возможно, потому что ставки на низком уровне. То есть если смотреть с точки зрения кармана, а очень часто это весомый аргумент в принятии решения, то у Трампа очень сильные позиции. Но его слабость в том, что он не нравится многим и он точно не нравится демократам.

Если смотреть с позиции сегодняшнего дня, я думаю, что вероятность, что его переизберут на второй срок, достаточно высока.

— Датский Saxo Bank в "шокирующих прогнозах" предположил, что демократы в 2020 году получат контроль и над президентским креслом, и над обеими палатами конгресса, а вероятным кандидатом на пост главы государства станет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Как бы вы прокомментировали такие ожидания?

— Они кажутся мне маловероятными, если смотреть на историю. Когда республиканцы занялись импичментом Билла Клинтона, первые выборы их выставили из большинства именно за то, что они занимались импичментом, поэтому мне кажется, импичмент не есть хорошая вещь для Трампа, но, наверное, он еще хуже для тех, кто им занимается.

Это действительно "черный лебедь", все возможно. До выборов еще целый год, за который много чего может произойти. А что касается Элизабет Уоррен, она одна в числе лидеров среди демократических кандидатов.

— Президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него включили санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как санкции могут повлиять на проекты?

— Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении "Турецкого потока", и в отношении "Северного потока-2". Но насколько я понимаю, все трубы "Турецкого потока" уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект. Это чисто академическое выражение недовольства. И что касается "Северного потока-2", там тоже уже кладутся последние участки. Их кладут вместе российская сторона, немецкая, австрийская, французская. И понятно, что проект будет завершен, поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства. Я не думаю, что они могут как-то остановить проект. Если будут потом какие-то штрафы, наказания, то они будут очень непопулярны среди союзников США.

— АЕБ и Российско-германская внешнеторговая палата уже выступили с резким осуждением этих санкций, заявив, что они нарушают энергобезопасность Европы…

— Я был на ужине Российско-германской внешнеторговой палаты и беседовал с Франком Шауффом, который сказал мне об этом. Я ответил: "Я понимаю".

Мы, со своей стороны, когда встречаемся с законодателями и чиновниками в Штатах, говорим о важности для США сверяться с интересами союзников в европейских странах. Эта же тема прозвучала в обращении, направленном на этой неделе нашей головной организацией в Штатах, Торговой палатой США, в сенатский Комитет по международным отношениям, который готовился рассмотреть законопроект DASKA. Основной смысл обращения — с осторожностью подходить к принятию решений о санкциях в отношении других стран. К сенаторам обратился также Американский институт нефти, призывая проголосовать против законопроекта. Но сенатский комитет все же принял законопроект DASKA, который предусматривает введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны. Теперь документ будет вынесен на голосование общим составом Сената.

— С повестки дня не сходит тема торговой войны между США и Китаем. Видите ли вы возможность разрешения этого конфликта?

— Страны достигли соглашения по первой фазе, и рынки очень сильно обрадовались, воспряли духом. Это история, которая будет очень долго играть, это уже вопрос Китая и США — кто больше, кто сильнее, кто важнее, а он может решаться поколениями.

— Международные институты развития уже понижали прогнозы по темпам роста глобального ВВП и торговли. В целом какие последствия для мира может иметь рост протекционизма в мировой торговле?

— В мировой истории уже были прецеденты протекционизма, которые очень плохо кончались. С другой стороны, глобализация уже настолько укоренилась... То есть мы сделали два шага вперед, а может быть, даже три, и пора делать шаг назад, чтобы оценить, как это все выглядит. Глобализация привела к большим положительным результатам для человечества. В его истории еще не было времени, когда столько людей принадлежало к среднему классу. Рост среднего класса за последние 20 лет абсолютно беспрецедентный. И теперь средние классы развитых стран, которые раньше имели статус эксклюзивных, попали в глобальный мир, где им приходится конкурировать со всеми, кто готов работать за бесценок так же хорошо, как они сами, или даже лучше.

Почему в США столько недовольства? Заводы, которые раньше были в стране, теперь разбросаны по всему миру. То же самое – "желтые жилеты" во Франции, Brexit в Великобритании. Все это называется или выражается по-разному, но по сути это проявление одной и той же политической проблемы.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Вашингтон 10 декабря, встретившись с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом. Знаете ли вы, о чем удалось договориться?

— Был разговор о том, чтобы вернуться к вопросу о встрече на верхах бизнеса. То есть чтобы лидеры – капитаны российского и американского бизнеса встретились и выработали какие-то рекомендации, пожелания по развитию отношений между двумя странами. Как я понимаю, эта встреча может состояться на полях ПМЭФ-2020.

— Вовлечена ли Палата в обсуждение конфликта вокруг отказа в выдаче виз российским дипломатам и официальным лицам?

— Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и Россией. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США.

В целом студентам продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России. Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно.

Нам все это грустно наблюдать, и мы надеемся, что одна из рекомендаций, которая выйдет от капитанов бизнеса, это облегчить визовый режим и поощрять различные обмены между странами: и культурные, и образовательные, и бизнесовые.

— Возможно ли разрешить эту проблему на уровне МИД или этот вопрос уже нужно решать на уровне глав государств?

— Мне кажется, он оттуда и идет и только там он и может разрешиться. Это не самодеятельность мелких чиновников.

— Каковы ваши ожидания на 2020 год? Каков ваш прогноз по развитию отношений между странами?