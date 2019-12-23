Китайская международная выставка ледовых скульптур открылась в Чанчуне

МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском Чанчуне в воскресенье открылась 4-я Китайская международная выставка ледовых и снежных скульптур, 126 скульпторов из 14 стран, включая Италию, Китай, Россию, США, Малайзию, Монголию, Японию, представили свои работы в этом северо-восточном китайском городе.
Для выставки было отобрано 203 плана скульптур, из которых организаторы выбрали 17 снежных скульптур и 21 ледяную скульптуру.
Малазийский скульптор Ян Чжунмин сказал, что каждая страна имеет свою уникальную культуру и скульптурное искусство. Эта выставка является прекрасной платформой для общения и обучения между скульпторами разных стран.
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