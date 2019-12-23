Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-23T11:21+0300
https://ria.ru/20191223/1562710764.html
Китайская международная выставка ледовых скульптур открылась в Чанчуне
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/23/1562712398_0:132:2500:1539_1036x0_80_0_0_23fc734b47a3841df7b299d54934e253.jpg
РИА Новости

Китайская международная выставка ледовых скульптур открылась в Чанчуне

11:21 23.12.2019
3
© Depositphotos / Imaginechina-EditorialЛедяная скульптура в Чанчуне, Китай
Ледяная скульптура в Чанчуне, Китай
© Depositphotos / Imaginechina-Editorial
МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском Чанчуне в воскресенье открылась 4-я Китайская международная выставка ледовых и снежных скульптур, 126 скульпторов из 14 стран, включая Италию, Китай, Россию, США, Малайзию, Монголию, Японию, представили свои работы в этом северо-восточном китайском городе.
Для выставки было отобрано 203 плана скульптур, из которых организаторы выбрали 17 снежных скульптур и 21 ледяную скульптуру.
Малазийский скульптор Ян Чжунмин сказал, что каждая страна имеет свою уникальную культуру и скульптурное искусство. Эта выставка является прекрасной платформой для общения и обучения между скульпторами разных стран.
Лед
19 декабря, 10:17Россия-Китай: Главное
Китайцы построят ледовый городок в Сокольниках
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеЧанчунь
Рекомендуем
Автомобиль полиции
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Глава "Нафтогаза" предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния