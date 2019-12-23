Китайская международная выставка ледовых скульптур открылась в Чанчуне

Для выставки было отобрано 203 плана скульптур, из которых организаторы выбрали 17 снежных скульптур и 21 ледяную скульптуру.

Малазийский скульптор Ян Чжунмин сказал, что каждая страна имеет свою уникальную культуру и скульптурное искусство. Эта выставка является прекрасной платформой для общения и обучения между скульпторами разных стран.