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2019-12-23T10:52+0300
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Следствие просит продлить арест историка Соколова до апреля
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РИА Новости

Следствие просит продлить арест историка Соколова до апреля

10:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следствие просит до апреля оставить под арестом историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля. Суд назначил его рассмотрение на 24 декабря", - сказала она.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
7 декабря, 15:01
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
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