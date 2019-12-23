Следствие просит продлить арест историка Соколова до апреля

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следствие просит до апреля оставить под арестом историка Следствие просит до апреля оставить под арестом историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко , сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля. Суд назначил его рассмотрение на 24 декабря", - сказала она.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.