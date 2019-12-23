Роскачество объяснило, как выбрать сладкий новогодний подарок

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке сладких новогодних подарков.

Приобретать такие наборы рекомендуется в крупных торговых сетях или специализированных магазинах. Обычно в них продают подарки, собранные непосредственно на производстве: в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии со схожим сроком годности.

На этикетке должны быть указаны наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Храниться такие наборы должны при температуре 15–17 градусов.

Качественный подарок может состоять из конфет, вафель, пряников, печенья, мягкого ириса, пастилы, зефира и мармелада. В составе не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), натурального кофе и гидрогенизированных масел и жиров. Также нужно внимательнее отнестись к наличию соевого лецитина: он может спровоцировать аллергию.