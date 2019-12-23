Пушков оценил приостановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
По его словам, Германия выразила уверенность в окончании работ по прокладке газопровода "Северный поток — 2", несмотря на введенные ограничения.
Он подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной.
"Сроки сдвинутся, но проект состоится", — подытожил сенатор.
Ранее США ввели санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2" компания Allseas уже приостановила работу.
Правительство Германии заявило, что отвергает подобные санкции.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Против него выступают Польша, Латвия и Литва. США заявляли, что проект угрожает энергобезопасности Европы.
Россия неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим.