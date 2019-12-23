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2019-12-23T10:56+0300
https://ria.ru/20191223/1562709230.html
Пушков оценил приостановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"
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РИА Новости

Пушков оценил приостановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"

10:31 23.12.2019 (обновлено: 10:56 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
По его словам, Германия выразила уверенность в окончании работ по прокладке газопровода "Северный поток — 2", несмотря на введенные ограничения.
Он подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной.
"Сроки сдвинутся, но проект состоится", — подытожил сенатор.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее США ввели санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2" компания Allseas уже приостановила работу.
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Правительство Германии заявило, что отвергает подобные санкции.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Против него выступают Польша, Латвия и Литва. США заявляли, что проект угрожает энергобезопасности Европы.
Россия неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Санкции США против "Северного потока — 2"AllseasСеверный поток — 2Турецкий потокАлексей ПушковРоссияСШАБерлин (город)TwitterВ мире
Популярные комментарии
Достроит Газпром его или не достроит, нам нищим россиянам от этого не холодно не жарко.
23 декабря, 11:07
yyurmur2
17000114
Теперь у России есть полное право поставлять по "Северном потоку — 2" ровно столько газа, чтобы странам ЕС хватило в обрез, а небратьям не хватило вообще. Пусть у американских террористов закупают сжиженный газ в горшочках.
23 декабря, 10:54
MYMake Yellowstone Great Again
920001
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