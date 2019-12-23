Выбор РИА Новости: главные события в политике в 2019 году

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Три важные встречи президента России Три важные встречи президента России Владимира Путина : с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стали главными событиями 2019 года в политической жизни страны.

Этот год ознаменовался приостановкой членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и был богат на кадровые изменения, которые коснулись сразу ряд партий, общественных движений и правозащитников; громкие истории с сенаторами в течение года разворачивались в Совете Федерации, где также не обошлось без обновления состава.

Дискуссии коснулись законов о фейковых новостях и оскорблении власти, запрете продажи гаджетов без российского ПО и о профилактике семейно-бытового насилия.

В уходящем году стало известно и о главном событии наступающего 2020-го – праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на которое Путин пригласил десятки лидеров разных стран.

Три дня из жизни Путина: Ким, Трамп, Зеленский

Уходящий год запомнится целым рядом важных международных встреч – весной Путин встретился во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном, летом – с президентом США Дональдом Трампом, а завершился год первой встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

В начале декабря Путину и Зеленскому удалось пообщаться не только в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, но и с глазу на глаз. Они пожали друг другу руки, и президент РФ даже подсказал своему менее опытному коллеге тонкости протокола, чтобы сделать совместное фото лидеров четырех стран. Их встреча длилась около 15 минут, но, как отметили в Кремле, лидерам стран удалось обсудить двусторонние вопросы. Все стороны также зафиксировали возобновление совместной работы по внутриукраинскому урегулированию.

Под не менее пристальным вниманием находится и взаимодействие лидеров России и США. В 2019 году Путин и Трамп встретились единожды - в Осаке "на полях" саммита G20. Тогда они успели и кратко побеседовать "на ногах", и провести полноценные переговоры. Встреча в итоге продлилась почти 1,5 часа, лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Также стороны договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями. Обсуждалась и взаимная торговля, плачевное положение дел в которой отметили обе стороны. Ограничения по времени не позволили президентам углубленно обсудить все вопросы. По итогам переговоров Трамп дал своим чиновникам поручение искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой. Также президенты поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3. Путин и Трамп могли провести еще одну встречу – на саммите АТЭС в Чили, однако он был отменен на фоне акций протеста.

Еще одной важной встречей стали переговоры Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который впервые посетил Россию в апреле 2019 года. Его визит готовился долго, детали держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности. Российский президент отметил усилия Ким Чен Ына по развитию межкорейского диалога, а также по нормализации отношений с США. Встреча в итоге продлилась три с половиной часа, из которых 2 часа лидеры беседовали с глазу на глаз. Главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Стороны также обсудили проект железной дороги между Северной и Южной Кореей, связанной с Россией, кроме того, затрагивались тема строительства новых линий электропередачи и трубопроводной системы. После переговоров Путин заявил, что доволен итогами встречи, он указал, что Ким Чен Ыном - человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам. Ким Чен Ын же назвал беседу содержательной, а также выразил надежду на продолжение полезных переговоров с Путиным. Чуть ранее с северокорейским лидером встретила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на встрече с которой он и подтвердил свои намерения приехать в РФ.

Матвиенко: уйти, чтобы остаться

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко удалось в этом году переизбраться на этот пост на следующие пять лет - в общей сумме пребывание ее в кресле председателя верхней палаты составит 13 лет. Прежние спикеры Совфеда, Владимир Шумейко, Егор Строев и Сергей Миронов занимали свои посты более короткие сроки.

Переизбираться спикером Матвиенко пришлось в соответствии с регламентом палаты, после избрания нового губернатора Петербурга. Для неё эти выборы оказались, по сути, простой формальностью. Альтернативных кандидатур предложено не было, проголосовали за Матвиенко сенаторы единогласно.

Не только переизбранием Матвиенко на пост спикера запомнился Совет Федерации в этом году. Кадровые проблемы верхней палаты вышли на первые полосы СМИ в январе и напомнили о себе в конце 2019-го. Так, в январе прямо на заседании палаты был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, которому затем предъявили обвинения в убийстве двух человек. В апреле он был лишён сенаторских полномочий из-за не сданной декларации о доходах.

В октябре сенатор от Хабаровского заксобрания Дмитрий Приятнов сложил с себя сенаторские полномочия, не успев даже приехать в Совфед на заседания. После наделения его полномочиями краевой избирком обнаружил, что когда Приятнов баллотировался в заксобрание, он утаил сведения о имевшейся у него судимости. Через месяц хабаровские депутаты делегировали в Совфед нового сенатора, Сергея Безденежных.

Партийные перемены

Годом перемен стал уходящий 2019 для многих политических партий.

Затронули изменения "Единую Россию", для которой 2019 год стал успешным в электоральном плане: после неудач на выборах в 2018 году, партия укрепила свои позиции и набрала большинство по итогам региональных кампаний, получив более 70% от всех мандатов; кандидаты от ЕР, а также самовыдвиженцы, которых поддержала партия, победили на всех губернаторских выборах в 16 регионах.

На съезде в ноябре партия представила не только обновленную программу, с которой она пойдет на думские выборы в 2021 году, но и значительно изменила руководящий состав, а также отказалась от практики участия в избирательных кампаниях единороссов-самовыдвиженцев. По словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, "кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии".

Глава государства Владимир Путин, также присутствовавший на съезде, призвал единороссов максимально приблизиться к людям, и отметил, что "словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии", в итоге сдадут не только ее, но и саму страну.

Такой наказ президента прозвучал неспроста: в течение года некоторые члены ЕР допускали неуместные, а порой, оскорбительные высказывания, унижающие достоинство граждан, после чего лишились членства в "Единой России".

Впрочем, перезагрузкой в 2019 году занялась не только "Единая Россия": в партии "Яблоко" в конце года сначала выбрали главу московского отделения, которое после скандального сложения полномочий Сергея Митрохина долго оставалось без "первого лица"; потом на съезде в декабре "яблочники" избрали нового председателя - им стал Николай Рыбаков, сменивший Эмилию Слабунову.

На съезде "яблочники" дали старт в подготовке к думской кампании 2021 года и пообещали сделать партию "современной и модной, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах".

О необходимости перемен говорили и в "Справедливой России", которая не первый год переживает кризис и остро нуждается в кадровом обновлении. Осведомленные источники и телеграм-каналы писали о возможном новом молодом лидере в лице политика Никиты Исаева. Однако политик скоропостижно скончался в ноябре.

Без перемен осталось положение КПРФ и ЛДПР, последняя в декабре отпраздновала 30-летие с момента создания, а ее бессменный лидер Владимир Жириновский, выступая перед сторонниками и однопартийцами, предложил сделать 21 сентября главным национальным праздником – днем основания неделимой России.

О создании новых партий в этом году сообщили сразу двое общественных деятелей: осенью российский писатель Захар Прилепин объявил, что организует движение "За правду", которое может трансформироваться в партию, что позволит ему принять участие в выборах в Госдуму в 2021. Также в октябре юрист Эльман Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР), учредительный съезд которой планируется провести в январе будущего года.

Кроме этого, оргкомитет незарегистрированной Либертарианской партии России решил вновь попытать счастья в Минюсте и подать документы на регистрацию.

По данным ЦИК России, к началу избирательных кампаний 2019 года 59 партий имели возможность участвовать в выборах, но семь из них были ликвидированы в ходе кампаний ("За женщин России", Партия пенсионеров России, "Города России", Народная партия России, "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, "Альянс Зеленых"), а деятельность еще одной (Партия Великое Отечество) была приостановлена.

Новые избирательные технологии

Хотя федеральные избирательные кампании остались в 2018 году, Центральная избирательная комиссия не стала отдыхать и в 2019 активно занялась разработкой и внедрением предложений по использованию цифровых современных технологий в выборный процесс.

В ходе единого дня выборов 8 сентября в Москве прошли два эксперимента: по использованию цифровых избирательных участков, позволивших иногородним, оставаясь в столице, проголосовать за губернатора своего региона, и электронному голосованию.

Оба эксперимента в ЦИК признали успешными и заявили о продолжении работы по этим направлениям. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, если будут приняты поправки в закон, продлевающие на 2020 год проведение эксперимента с цифровыми избирательными участками, то эту технологию можно будет подготовить к масштабному использованию на думских выборах 2021 года.

Глава ведомства Элла Памфилова не исключила гипотетической возможности повсеместного использования электронного голосования на президентских выборах 2024 года, если все технологии будут отработаны.

Правозащитные перестановки

Одним из главных событий года в правозащитной сфере стала смена глав Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной палаты России. В октябре Михаил Федотов, возглавлявший СПЧ девять лет, был отправлен в отставку указом президента РФ в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе – 70-ти лет, на его место пришел секретарь ОП Валерий Фадеев.

Федотов обещал на правах эксперта помогать работе СПЧ, а также сообщил о планах возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности. Фадеев заявил, что намеревается "продолжить и не испортить все то, что Совет делал при Михаиле Александровиче (Федотове)", и рассчитывающий на пересечения в работе СПЧ и ОП.

Одним назначением Фадеева ротация не закончилась: вслед за Федотовым указом главы государства из состава СПЧ вышли Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман, не согласилась с назначением нового председателя глава комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова, заявив о намерении покинуть Совет.

Новыми членами СПЧ стали: исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и экс-член ОП РФ, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

После перехода Фадеева в СПЧ в Общественной палате прошли внеочередные выборы нового секретаря, по итогам которых им стала руководитель Исследовательского центра частного права, доктор юридических наук Лидия Михеева.

Кадровые перестановки в этом году затронули и общественные движения: в июле 2019 года с должности главы исполкома ОНФ на место и.о. главы Севастополя ушел Михаил Развожаев, проработавший в руководстве движения с декабря 2018 года. Новым руководителем исполкома ОНФ был назначен бывший вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.

Госдума на страже интернета

Депутаты Госдумы в 2019 году активно занималась регулированием интернета, СМИ и международной повесткой.

В начале 2019 года, в феврале, президент России Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и поручил главам МИД и Минобороны прекратить попытки инициировать переговоры по Договору.

После чего глава государства внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США, который приняли депутаты. В соответствии с проектом, президенту было предоставлено право принять решение о возобновлении действия договора. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя президентскую инициативу, заявлял, что действия США мотивируют и обязывают Россию к ответным шагам.

Депутаты приняли сразу несколько законов, касающихся регулирования интернета. Пожалуй, самым резонансным из них стал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Другим пакетом законов Госдума запретила распространение фейковой информации и ввела штрафы за такие сообщения. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также государство или госсимволы, и ввела штрафы за распространение такой информации.

В 2019 году депутаты "реанимировали" законопроект, внесенный в Госдуму в 2017 году, и приняли закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов. Закон позволяет признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В ноябре этого года Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Так, с 1 июля 2020 года в России будет запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.

Не только Госдума занималась вопросами блокировки: соцсеть Facebook в 2019 году активно препятствовала работе российских СМИ и отдельных представителей медиа и политики. Так, в конце октября соцсеть удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки; заблокировала четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, якобы в рамках борьбы с зарубежным влиянием, а также удалила англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня", портала Arctic.ru. В сентябре из-за поста об Александре Захарченко была заблокирована страница депутата Натальи Поклонской.

Не менее резонансными стали случаи с блокировкой страниц в Twitter, который заблокировал аккаунт главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича и аккаунт проекта "Хорошие новости", публикующий информацию о российских прорывах и достижениях.

Семейное насилие и возвращение детей

На протяжении всего года в СМИ появлялась информация о жестоком обращении с детьми из разных регионов России: девочка-маугли в захламлённой квартире в Москве, брошенные матерями дети в хостеле и поликлинике, погибшая от обезвоживания трехлетняя девочка из Кирова, девочки из Ингушетии, пережившей истязания родной тети, после которых она лишилась части правой руки. После всех этих историй детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости реформирования органов опеки, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поставила вопрос о принятии закона о домашнем насилии.

В конце ноября Совет Федерации опубликовал соответствующий законопроект на своем официальном сайте и запустил его общественное обсуждение, добавив, что все предложения будут учитываться в доработке. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия заявила, что надеется внести его в нижнюю палату парламента до конца 2019 года.

Дискуссия по законопроекту растянулась: одни посчитали, что предложенные инициативы угрожают семейным ценностям, другие настаивают на скорейшем принятии документа, так как он, по их мнению, направлен на предупреждение случаев проявления насилия в семье.

Еще одной важной "детской" темой в этом году стала работа по возвращению на родину маленьких россиян из иранских тюрем, где они оказались вместе с осужденными матерями.

Первая группа российских детей вернулась в Россию в самом конце 2018 года, когда из Багдада в Москву прилетели 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. В 2019 году спасательные рейсы в Багдад были направлены в феврале, июле и ноябре 2019. Всего, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой из Ирака уже возвращены 122 ребёнка в возрасте от года до 15 лет. Следующим этапом миссии по возвращению детей-россиян, уехавших воевать, станет их поиск на территории Сирии для их возвращения на родину. Сейчас в списках омбудсмена находятся 146 детей: они могут находиться не только в тюрьмах в этой стране, но и в лагере беженцев Аль-Холь, который не находится под контролем государства.

Подготовка к юбилею Победы

Каким станет главное событие 2020 года, во всяком случае, для президента России, уже известно – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, о чем он сам рассказал в одной из поездок по России. В 2020 году 9 мая станет не только поводом отдать память защитникам отечества, не только грандиозное торжество, но и возможность собрать всех, кто внес вклад в победу, для чего в Москву планируется пригласить беспрецедентно много зарубежных гостей. Подготовка к празднованию уже вступила в финальную стадию, и 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.

Глава государства неоднократно обращал внимание на непрекращающиеся попытки искажения истории Второй Мировой войны, которые, по его словам, предпринимают уже не только наследники пособников нацистов, но и респектабельные международные институты, а тех, кто пытается оспорить эту "беспардонную ложь" о войне, заранее обвиняют в информационной войне. На это, как заявил Путин, Россия ответит правдой. Президент также уделяет внимание ветеранам. В середине декабря он поручил проработать вопрос по дополнительным выплатам для них к юбилею Победы, а также попросил глав регионов и руководителей муниципалитетов максимально чутко и в приоритетном порядке реагировать на просьбы ветеранов.