Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Водитель трактора, подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве, дал признательные показания, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина на допросе объяснил, что уснул за рулем, случайно нажал педаль газа и сбил коллег. (Ранее источник РИА Новости сообщал, что оператор случайно ударил их ковшом). Испугавшись, он скинул их тела в канализационный колодец.
Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы. Об их исчезновении стало известно во время утренней пересменки.