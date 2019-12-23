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Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве
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РИА Новости

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

10:20 23.12.2019 (обновлено: 15:08 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Водитель трактора, подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве, дал признательные показания, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина на допросе объяснил, что уснул за рулем, случайно нажал педаль газа и сбил коллег. (Ранее источник РИА Новости сообщал, что оператор случайно ударил их ковшом). Испугавшись, он скинул их тела в канализационный колодец.
Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы. Об их исчезновении стало известно во время утренней пересменки.
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