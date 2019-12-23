Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным телеканала, мужчина на допросе объяснил, что уснул за рулем, случайно нажал педаль газа и сбил коллег. (Ранее источник РИА Новости сообщал, что оператор случайно ударил их ковшом). Испугавшись, он скинул их тела в канализационный колодец.