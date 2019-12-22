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В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
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РИА Новости

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

22:10 22.12.2019 (обновлено: 23:07 22.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Источник уточнил, что в субботу двое мужчин и оператор трактора работали на 21 километре Калужского шоссе. Во время работ ковшом тракторист "нанес им телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались".
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После этого, утверждает источник, подозреваемый сбросил тела в канализационный колодец.
Проводится проверка.
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