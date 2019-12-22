В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник уточнил, что в субботу двое мужчин и оператор трактора работали на 21 километре Калужского шоссе. Во время работ ковшом тракторист "нанес им телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались".