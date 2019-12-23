В Петербурге бетоновоз упал в Неву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Ранним утром в Санкт-Петербурге бетоновоз столкнулся с легковым автомобилем и зданием, после чего упал в реку Неву, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу.
"Водитель, управляя бетоновозом, совершил наезд на здание с последующим столкновением с автомобилем "Фольксваген Поло" и съездом в реку Нева", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают спасательные и экстренные службы города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, бетоновоз не ушел под воду, а стал двигаться по течению в сторону моста Александра Невского.
"Сейчас автомобиль зафиксирован в 25 метрах от берега в районе дома 98 Малоохтинского проспекта. Его пытаются достать из воды с помощью автокрана и лебедки", - добавили в пресс-службе МЧС города.
По информации ГИБДД и МЧС, судьба водителя бетоновоза в настоящий момент неизвестна.