В Петербурге бетоновоз упал в Неву

"Водитель, управляя бетоновозом, совершил наезд на здание с последующим столкновением с автомобилем "Фольксваген Поло" и съездом в реку Нева", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные и экстренные службы города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, бетоновоз не ушел под воду, а стал двигаться по течению в сторону моста Александра Невского.