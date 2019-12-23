В Татарстане проведут проверку после привлечения детей к учениям МВД

КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Татарстане проводит проверку после того, как учащихся 9 класса Новотроицкой школы Тукаевского района привлекли к проведению учений местного отдела МВД, сообщает прокуратура республики.

По данным МВД по Татарстану, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса школы. Отмечается, что в ходе занятий ни один из них не был задействован в качестве условного нарушителя, школьники находились на заднем плане под контролем педагогов.

В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Татарстану, руководством министерства было принято решение о проведении служебной проверки по данному факту.

"Прокуратура Тукаевского района проводит проверку после проведения "учений" местного отдела МВД России с участием школьников. По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.