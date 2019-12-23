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2019-12-23T11:42+0300
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На Чукотке сноубордист попал под лавину
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РИА Новости

На Чукотке сноубордист попал под лавину

10:15 23.12.2019 (обновлено: 11:42 23.12.2019)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
© Фото : МЧС России
На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Попавшего под лавину сноубордиста вторые сутки ищут на Чукотке, сообщает администрация городского округа Эгвекинот.
"Поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров продолжается уже вторые сутки в районе 15 километра трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта. Накануне, 22 декабря 2019 года, в ЕДДС ГО Эгвекинот поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный), о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок", - говорится в сообщении.
Последствия схода лавины в горах
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Мужчина вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск, вскоре в предполагаемом месте спуска сошла лавина. О местонахождении молодого человека до сих пор ничего неизвестно.
"Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины. По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает 10 метров", - сообщают власти.
Поиски осложнены большим объемом лавины и погодой - в районе мороз около -30 градусов с ветром.
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