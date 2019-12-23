На Чукотке сноубордист попал под лавину

На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке

На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке

© Фото : МЧС России На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Попавшего под лавину сноубордиста вторые сутки ищут на Чукотке, сообщает администрация городского округа Попавшего под лавину сноубордиста вторые сутки ищут на Чукотке, сообщает администрация городского округа Эгвекинот

"Поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров продолжается уже вторые сутки в районе 15 километра трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта. Накануне, 22 декабря 2019 года, в ЕДДС ГО Эгвекинот поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный), о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок", - говорится в сообщении.

Мужчина вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск, вскоре в предполагаемом месте спуска сошла лавина. О местонахождении молодого человека до сих пор ничего неизвестно.

"Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины. По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает 10 метров", - сообщают власти.