Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональный СУСК сообщал, что вечером 19 декабря 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил плачущего младенца и бросил его на пол. Ребенок скончался, подозреваемый был задержан.
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"Жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал… По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.