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Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача
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РИА Новости

Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача

10:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональный СУСК сообщал, что вечером 19 декабря 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил плачущего младенца и бросил его на пол. Ребенок скончался, подозреваемый был задержан.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"Жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал… По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
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Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
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