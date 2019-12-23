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Культура
2019-12-23T09:53+0300
https://ria.ru/20191223/1562707696.html
Опрос выявил любимые телепередачи россиян
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РИА Новости

Опрос выявил любимые телепередачи россиян

09:49 23.12.2019 (обновлено: 09:53 23.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пульт от телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. "Прямой эфир с Андреем Малаховым", "Мужское и женское" и "Поле чудес" большинство россиян назвали своими самыми любимыми передачами на телевидении, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Прямой эфир с Андреем Малаховым" своей любимой передачей назвали 8,6% опрошенных, "Мужское и женское" - 6,3%, "Поле чудес" - 4,7%. В топ-10 также попали "Новости" (4,5%), "Спорт" (3,9%), "Comedy Club/Comedy Women (3,7%), "Вечер с Соловьевым" (3,1%), "60 минут" (3%), "ДНК" (2,7%), "КВН" (2,6%). Значительно меньше опрошенных любимыми назвали программы "Мир наизнанку", "Однажды в России", "Загадки человечества", "На ножах", "Кто против" и "Discovery" (по 0,4%).
Просмотр телевизора
Вчера, 09:30
Опрос выявил самые популярные новостные передачи и сайты среди россиян
"У большинства россиян есть любимая телепрограмма. Чаще всего это не новости, а шоу, ток-шоу, юмористические, развлекательные, познавательные и другие программы. Список самых любимых программ у представителей разных половозрастных групп выглядит по-разному, хотя есть и совпадения. Учитывалось не только количество людей, назвавших эту программу своей любимой, но и то, насколько типичен выбор именно этой программы для группы по сравнению со всем населением", - указано в результатах исследовании.
Так, по данным инфографики, среди мужчин в возрастной группе 16-24 года самой любимой стала программа "Вечерний Ургант", 25-34 и 35-44 – Comedy Club, 45-54 – программы с Игорем Прокопенко, старше 55 – Звезда. Среди женщин в соответствующих возрастных группах – "Орел и решка", "Танцы на ТНТ", "Битва экстрасенсов", "ДНК" и "О самом главном".
Владимир Познер
Вчера, 09:32
Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян
Исследование "Медиапотребление в регионах России" было призвано описать актуальную ситуацию в структуре медиапотребления в Российской Федерации в региональном разрезе и по группам населения. Генеральная совокупность: люди в возрасте 16 лет и старше. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), средняя продолжительность интервью до 15 минут. Выборка исследования: не менее 13 тысяч завершенных интервью с представителями 84 регионов.
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КультураВладимир Соловьев (телеведущий)Андрей МалаховРоссияМедиа - ОбществоОбщество
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