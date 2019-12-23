Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T09:37+0300
https://ria.ru/20191223/1562707382.html
Миссия СНГ признала выборы в парламент Узбекистана демократичными
https://cdn25.img.ria.ru/images/156269/86/1562698628_0:0:639:360_1036x0_80_0_0_7dcf4e4d4779a6fd04bd0e10cfbf9315.jpg
РИА Новости

Миссия СНГ признала выборы в парламент Узбекистана демократичными

09:37 23.12.2019
170
© SputnikПарламентские выборы в Узбекистане
Парламентские выборы в Узбекистане
© Sputnik
Парламентские выборы в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 23 дек ─ РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана демократичными и транспарентными, заявил в понедельник глава миссии, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) прошли 22 декабря.
"Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством, демократично и транспарентно... Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", - сказал Лебедев на брифинге.
В состав миссии СНГ вошли 182 наблюдателя, которые представляют Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, а также Исполком СНГ.
За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.
По предварительным данным, в выборах приняли более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.
Двухпалатный парламент в Узбекистане был впервые сформирован в 2005 году. В законодательной палате на постоянной основе сроком на пять лет работают 150 депутатов. Пять зарегистрированных политических партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - в ходе выборов распределят 150 мест.
Ташкент
22 декабря, 01:16
Процедура выборов в парламент Узбекистана
100000
Обсудить 1
Сергей ЛебедевСНГТуркменияБелоруссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17
Парламентские выборы в Узбекистане
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Владимир Познер
Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе
Пожарная служба Украины
На Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате
Президент Молдавии Игорь Додон
Молдавия продолжит получать российский газ через Украину, заявил Додон
Просмотр телевизора
Опрос выявил самые популярные новостные передачи и сайты среди россиян
Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Рабочие на газоизмерительной станции
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Руки в наручниках
В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
Логотип видеохостинга YouTube
YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей
Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
Вид на Буэнос-Айрес
В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики
Виза в США
В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния