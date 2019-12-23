Миссия СНГ признала выборы в парламент Узбекистана демократичными

"Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством, демократично и транспарентно... Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", - сказал Лебедев на брифинге.