Миссия СНГ признала выборы в парламент Узбекистана демократичными

ТАШКЕНТ, 23 дек ─ РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана демократичными и транспарентными, заявил в понедельник глава миссии, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) прошли 22 декабря.
"Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством, демократично и транспарентно... Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", - сказал Лебедев на брифинге.
В состав миссии СНГ вошли 182 наблюдателя, которые представляют Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, а также Исполком СНГ.
За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.
По предварительным данным, в выборах приняли более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.
Двухпалатный парламент в Узбекистане был впервые сформирован в 2005 году. В законодательной палате на постоянной основе сроком на пять лет работают 150 депутатов. Пять зарегистрированных политических партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - в ходе выборов распределят 150 мест.
22 декабря, 01:16Процедура выборов в парламент Узбекистана