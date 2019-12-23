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2019-12-23T11:25+0300
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Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
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РИА Новости

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

09:28 23.12.2019 (обновлено: 11:25 23.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал требование экс-лидера ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину.

"Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко", — написал парламентарий в Twitter.

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
После этого Порошенко заявил, что его фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести ограничительные меры против поставок газа и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, так как это "не коммерческие контракты, а политические".
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22 декабря, 11:35
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Алексей ПушковСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
сам то, что хорошего сделал? Здесь многие очень переживают за отсутствия "нормальной" оппозиции в России, вот вам пример оппозиции, что она из себя и представляет.один только вред и для государства и для народа.
23 декабря, 10:37
МЗМария Заказчикова
5701015
Ага запрети всем есть пить и дышать .клоун петя на арене крещатики ура.
23 декабря, 09:57
вввоин война
5131001
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