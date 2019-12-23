Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

Таким образом он прокомментировал требование экс-лидера ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину.

"Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко", — написал парламентарий в Twitter .

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.