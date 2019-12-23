Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал требование экс-лидера ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину.
"Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко", — написал парламентарий в Twitter.
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
После этого Порошенко заявил, что его фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести ограничительные меры против поставок газа и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, так как это "не коммерческие контракты, а политические".
22 декабря, 11:35Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ