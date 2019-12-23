Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минеральная вода не всегда приносит организму пользу, Минеральная вода не всегда приносит организму пользу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой".

Как уточнила медик, минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную.

По словам Соломатиной, особенно осторожным нужно быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную: здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.

Так, при язве или гастрите не следует употреблять кислотные минеральные воды, заявила врач, добавив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом нанести вред может даже столовая вода, так как газ раздражает слизистую.

"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом". Елена Соломатина

Диетолог напомнила, что для восполнения баланса жидкости следует каждые полчаса делать пару глотков.