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Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

09:19 23.12.2019 (обновлено: 10:26 23.12.2019)
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© blmurchСтакан с водой
Стакан с водой
© blmurch
Стакан с водой. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минеральная вода не всегда приносит организму пользу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой".
Как уточнила медик, минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную.
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По словам Соломатиной, особенно осторожным нужно быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную: здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.
Так, при язве или гастрите не следует употреблять кислотные минеральные воды, заявила врач, добавив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом нанести вред может даже столовая вода, так как газ раздражает слизистую.
"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом".
Елена Соломатина
Диетолог напомнила, что для восполнения баланса жидкости следует каждые полчаса делать пару глотков.
"Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены", — подытожила она.
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Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
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