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Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
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РИА Новости

Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

08:39 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
"С учетом мониторинга общественного мнения я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным, 28 декабря – рабочий день", - сказал Чибис и добавил, что рекомендует сделать то же самое руководителям предприятий и муниципалитетов.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого во многих российских регионах 31 декабря сделали выходным.
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Новый год—2020Андрей ЧибисМурманская областьОбщество
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