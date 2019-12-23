Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский

"Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу", - сказал парламентарий.

Он полагает, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака. "Однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. При этом популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых", - добавил он.

"Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков", - сказал Рязанский.

Он отметил, что парламентарии просят кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.