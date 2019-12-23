Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T08:46+0300
https://ria.ru/20191223/1562705966.html
Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_32aefecdcd90abc9e16f293a235f4d06.jpg
РИА Новости

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

08:26 23.12.2019 (обновлено: 08:46 23.12.2019)
11107
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.
"Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу", - сказал парламентарий.
Ларек, палатка
15 декабря, 16:38
В Башкирии около 70% магазинов убрали из продажи снюс
Он полагает, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака. "Однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. При этом популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых", - добавил он.
"Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков", - сказал Рязанский.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
18 декабря, 03:43
Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу
Он отметил, что парламентарии просят кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.
"Мы готовы подключиться к законодательной работе и участвовать в разработке поправок", - сказал сенатор.
116130010
Обсудить 10
Валерий РязанскийСовет Федерации РФПравительство РФОбщество
Рекомендуем
Бокал с игристым вином
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
Бокал с коньяком
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
Завтрак в детском саду
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Рабочие на газоизмерительной станции
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Золотые слитки
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Работа кассира
Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг востребованности профессий
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США
Стакан с водой
Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Предновогодняя площадь Ленина в Новосибирске
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Автомобиль полиции
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния