В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики

Согласно заключению его лечащего врача, которое публикуют СМИ, Валеро перенес в 2012 году операцию на головном мозге, после чего уверенно демонстрировал признаки восстановления мозговой активности и выполнял сложные социальные и аналитические функции, однако в свете случившегося необходима "комплексная переоценка с исследованиями нейровизуализации и когнитивными оценками". Врач подозревает, что недавно могли произойти "изменения в структуре и функционировании мозга".