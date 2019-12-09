Мексиканского дипломата поймали на краже биографии Казановы

Ранее 76-летний посол Мексики Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра был задержан охраной книжного магазина до приезда полиции при попытке вынести биографию Джакомо Казановы стоимостью менее 10 долларов. Местные СМИ демонстрируют видеозаписи инцидента, снятые камерами наблюдения.
"Я попросил комитет по этике проанализировать случай с послом в Аргентине, который обвиняется в краже книг из известного книжного магазина. Для начала распорядился вернуть его домой", - написал министр.
В случае, если подлинность записи с камер видеонаблюдения будет подтверждена, посол будет немедленно отстранён, добавил Эбрард.
Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра назначен послом в Мексике в марте 2019 года. В 2001-2004 годах был послом в Чили.