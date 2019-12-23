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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T07:49+0300
https://ria.ru/20191223/1562704506.html
Названы примерные расценки на встречу Нового года в ресторанах Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156265/12/1562651221_65:426:2948:2048_1036x0_80_0_0_d44c11e478e98c0890858b656387bb9c.jpg
РИА Новости

Названы примерные расценки на встречу Нового года в ресторанах Москвы

05:24 23.12.2019 (обновлено: 07:49 23.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация на Никитском бульваре в Москве
Световая иллюминация на Никитском бульваре в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Световая иллюминация на Никитском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Цены на празднование новогодней ночи в московских ресторанах варьируются от 3 тысяч рублей с человека (в таком случае придется заплатить минимум за двоих) в ресторанах за пределами Садового кольца и до 100-200 тысяч рублей в самых дорогих заведениях в центре города.
Каждый год находятся те, кто предпочитает семейным застольям дома празднование Нового года в ресторанах или барах, большинство из которых специально готовят праздничное меню и шоу-программу для своих гостей. В преддверии праздника корреспонденты РИА Новости опросили ряд столичных рестораторов и выяснили, сколько стоит празднование новогодней ночи.

Центр города

Традиционно центр Москвы в предпраздничные и праздничные дни становится местом притяжения, где проходит большинство массовых гуляний и расположено много кафе, баров и ресторанов.
Праздничный стол
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Желающие отпраздновать новогоднюю ночь в ресторане в центре Москвы могут столкнуться с широким разбросом цен. Один из самых дешевых вариантов – 25 тысяч рублей с человека в ресторан-клубе, расположенном на 84 этаже башни "Око". Там же можно снять столик на 4 персоны за 100-120 тысяч. Как рассказал РИА Новости администратор ресторана, в депозит входит еда из меню, кальян и алкогольные напитки. Гостей будут развлекать акробаты на сцене, эквилибристы, вокалисты на качелях, музыканты на лестницах и диджеи. Также посетители увидят шоу-балет "Щелкунчик".
"Депозиты у нас были от 25 тысяч, на данный момент у нас осталось 2 стола: один с депозитом на 100 тысяч рублей с 4 посадочными местами, другой с депозитом 120 тысяч рублей. В эту сумму входит еда из меню, кальян и алкогольные напитки", - рассказал администратор ресторана-бара.
Чуть дороже обойдется встреча Нового года в ресторане, расположенном на Охотном ряду. Здесь это будет стоить 35-50 тысяч рублей с человека.
"У нас места - один билет стоит 35 тысяч рублей или есть вариант за 50 тысяч рублей, разница в алкоголе. В 35 включен алкоголь, просто идет одна бутылка шампанского на стол, а если бронь на 50 тысяч, то бутылка алкоголя ставится на каждого человека, и не шампанского, а то, что они пожелают. В стоимость также входит 9 блюд", - рассказала администратор ресторана. Кроме того, в ресторане предусмотрена специальная программа в стиле 80-х, всю ночь для гостей будет петь кавер-группа, а для детей будут работать профессиональные аниматоры.
Дороже всего празднование Новогодней ночи обойдется гостям ресторана на Тверском бульваре, где цена варьируется от 49 до 199 тысяч рублей. Как рассказала администратор заведения, гостей ждет насыщенная программа по мотивам сказки "1001 ночь". "Бронирование столика у нас происходит через покупку билета. Стоимость билета начинается от 49 тысяч и до 199, в зависимости от места расположения. В стоимость билета уже включены сеты от нашего шеф-повара, разработанные специально для нашей новогодней ночи. Сет состоит из 6 блюд, плюс бутылка шампанского на две персоны". - рассказала администратор.
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По ее словам, всю ночь будет выступать кавер-группа, которая исполнит известные хиты, также планируются выступления Сергея Лазарева и Полины Гагариной.
"Ресторан будет оформлен в стиле дворца арабского султана, будет присутствовать кальянная комната и фотозона с живым верблюдом. По желанию можно поддержать наш праздник и прийти в восточных костюмах", - добавили в ресторане.

За пределами Садового кольца

За пределами центра города цены в разы ниже, стоимость пригласительного для одного человека в среднем составляет 6-8 тысяч рублей. Например, новогодняя ночь в кафе на Площади Ильича обойдется в 6000 рублей за двоих (встречающим праздник в одиночестве, правда, придется отдать ту же сумму, так как 6000 - минимальная сумма бронирования). Для детей до 5 лет - вход бесплатный. Стоимость билета для детей 6-10 лет — 3 тысячи рублей, а для детей от 10 лет – 4200 рублей. В стоимость включены холодные закуски и напитки: одна бутылка шампанского, либо водки для взрослых, плюс дюшес, либо лимонад для детей. Для гостей подготовлена развлекательная программа с выступлениями музыкальных групп, исполнителей и цыганского ансамбля.
В ресторане на Бабушкинской празднование обойдется в 7500 с человека, а для детей до 13 лет - бесплатно. В стоимость билета входит праздничная программа и новогоднее меню, включающее в себя как традиционные новогодние блюда, так и грузинскую кухню и бокал шампанского.
Конечно, есть и более дорогие варианты - до 12 тысяч рублей с человека. Например, в ресторане на юго-западе Москвы. Там входной билет на взрослого человека в первом зале, где будет проходить праздничная программа, обойдется в 12 тысяч. Детям до 5 лет бесплатно, с 5 до 12 – 6 тысяч. В стоимость билета входит накрытый стол с закусками и горячими блюдами и алкоголь: на выбор вино игристое, белое, красное по 0,5 литра на человека. Во втором зале, где не будет основной программы, стоимость билета составляет 8 тысяч с человека.
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