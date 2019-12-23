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2019-12-23T04:38+0300
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Строители Крымского моста рассказали подробности его конструкции
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РИА Новости

Строители Крымского моста рассказали подробности его конструкции

04:38 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Железнодорожная часть Крымского моста рассчитана на движение поездов массой более семи тысяч тонн, что равно примерно весу металлоконструкций Эйфелевой башни, а полотно автодорожной части "связано" из 13 тысяч километров арматуры – это расстояние от Москвы до Сиднея, если лететь на самолете, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
"Самая большая железнодорожная свая погружена в сложный грунт на глубину 108 метров – это 36 этажей. Мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн – почти столько весят металлоконструкции Эйфелевой башни", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным инфоцентра, железнодорожная арка в четыре раза длиннее остальных пролетов: от опоры до опоры – 227 метров, как два футбольных поля, весит она шесть тысяч тонн, что в 14 раз тяжелее МКС. Строительство железнодорожной части велось 47 месяцев. Огни дороги – это 3,7 тысячи диодных светильников, подсветку видно из космоса.
При этом в инфоцентре отметили, что автодорожная часть моста строилась 27 месяцев.
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"На автодорожной арке затянуто 110 тонн высокопрочных болтов – это взлетный вес двух Боингов 737-100. Полотно дороги "связано" из 13 тысяч километров арматуры – это расстояние от Москвы до Сиднея, если лететь на самолете. У большой арки с высокой парусностью есть ветрозащита – аэродинамические обтекатели, похожие на крыло самолета", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, суточный рекорд трафика на мосту составляет 36 тысяч автомобилей.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru
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Крымский мостКерченский проливРеспублика КрымКрымКраснодарский крайОбщество
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