Строители Крымского моста рассказали подробности его конструкции

Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани. Архивное фото

Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Железнодорожная часть Железнодорожная часть Крымского моста рассчитана на движение поездов массой более семи тысяч тонн, что равно примерно весу металлоконструкций Эйфелевой башни, а полотно автодорожной части "связано" из 13 тысяч километров арматуры – это расстояние от Москвы до Сиднея, если лететь на самолете, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

"Самая большая железнодорожная свая погружена в сложный грунт на глубину 108 метров – это 36 этажей. Мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн – почти столько весят металлоконструкции Эйфелевой башни", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным инфоцентра, железнодорожная арка в четыре раза длиннее остальных пролетов: от опоры до опоры – 227 метров, как два футбольных поля, весит она шесть тысяч тонн, что в 14 раз тяжелее МКС. Строительство железнодорожной части велось 47 месяцев. Огни дороги – это 3,7 тысячи диодных светильников, подсветку видно из космоса.

При этом в инфоцентре отметили, что автодорожная часть моста строилась 27 месяцев.

"На автодорожной арке затянуто 110 тонн высокопрочных болтов – это взлетный вес двух Боингов 737-100. Полотно дороги "связано" из 13 тысяч километров арматуры – это расстояние от Москвы до Сиднея, если лететь на самолете. У большой арки с высокой парусностью есть ветрозащита – аэродинамические обтекатели, похожие на крыло самолета", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, суточный рекорд трафика на мосту составляет 36 тысяч автомобилей.