Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Один бокал шампанского в Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но от крепкого спиртного лучше отказаться и не злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить приём алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше", - рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Он уточнил, что каждому человеку необходимо знать и учитывать, имеется ли у него индивидуальная непереносимость алкоголя, и в зависимости от этого принимать решение, стоит ли употреблять алкоголь или нет.

В свою очередь, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует, чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму.