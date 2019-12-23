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2019-12-23T04:20+0300
https://ria.ru/20191223/1562704194.html
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
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РИА Новости

Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье

04:20 23.12.2019
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© Flickr / PaulpodБокал для шампанского
Бокал для шампанского
© Flickr / Paulpod
Бокал для шампанского . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но от крепкого спиртного лучше отказаться и не злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить приём алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше", - рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.
Он уточнил, что каждому человеку необходимо знать и учитывать, имеется ли у него индивидуальная непереносимость алкоголя, и в зависимости от этого принимать решение, стоит ли употреблять алкоголь или нет.
В свою очередь, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует, чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму.
"Человек решает для себя сам. Сказать, какая доза алкоголя безвредна, мы не можем. Мы можем только рекомендовать не злоупотреблять и стараться уйти от крепких напитков", - подчеркнула Иванова.
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Новый год—2020Здоровье - ОбществоРоссияАлкогольОбщество
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