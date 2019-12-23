Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ

Журналисты напомнили, что врачи не рекомендуют питаться этим продуктом, поскольку, кроме клейковины, полезных для здоровья веществ в ней почти нет. Каша легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов, а приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в "настоящую калорийную бомбу".

Кроме того, по мнению медиков, манная каша может привести к нарушению всасывания кальция из-за фитиновой кислоты.

"Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита", — сказала Шакирова.

По словам диетолога Марины Макшиной, фитиновая кислота усложняет усвоение таких веществ, как магний, цинк и железо, а также усиливает выведение из организма кальция, поэтому, помимо рахита, могут развиться и остеопороз и кариес.