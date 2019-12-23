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2019-12-23T05:16+0300
https://ria.ru/20191223/1562703569.html
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
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РИА Новости

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

02:27 23.12.2019 (обновлено: 05:16 23.12.2019)
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© Fotolia / arvissergЗавтрак в детском саду
Завтрак в детском саду
© Fotolia / arvisserg
Завтрак в детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Журналисты напомнили, что врачи не рекомендуют питаться этим продуктом, поскольку, кроме клейковины, полезных для здоровья веществ в ней почти нет. Каша легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов, а приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в "настоящую калорийную бомбу".
Кроме того, по мнению медиков, манная каша может привести к нарушению всасывания кальция из-за фитиновой кислоты.
"Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита", — сказала Шакирова.
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По словам диетолога Марины Макшиной, фитиновая кислота усложняет усвоение таких веществ, как магний, цинк и железо, а также усиливает выведение из организма кальция, поэтому, помимо рахита, могут развиться и остеопороз и кариес.
Отмечается, что в других крупах, особенно необработанных, фитиновой кислоты содержится еще больше, однако вред от нее возникает лишь при частом употреблении. Для смягчения негативного эффекта врачи советуют подольше варить круп и по возможности предварительно вымачивать.
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Манная кашаКашаЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это да! На манной каше выросли миллионы советских детей, которые кушали её в детских садах (я ненавидел, но остальные уплетали за обе щёки). А ещё, как язвенник со стажем, хочу спросить у врача гастроэнтеролога, почему же в больницах при стационарном лечение, другие врачи гастроэнтерологи, прописывали больным диету именно с этой кашей: кормили нас каждый день кефиром, манкой и пареными котлетами? Вы с ними по разным учебникам учились?
23 декабря, 02:51
Себекхотеп III
3100006
Да , где же такую умницу учили. Наверно она хозяйка забегаловки , типа шаурма.
23 декабря, 05:22
АБАлександр Баранов
1200001
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