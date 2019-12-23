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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T01:12+0300
https://ria.ru/20191223/1562703060.html
Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
https://cdn23.img.ria.ru/images/147870/59/1478705906_0:176:3076:1906_1036x0_80_0_0_5f7c077bf121ba561de0f25ed386c5b3.jpg
РИА Новости

Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск

01:12 23.12.2019
1057
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Кассион
Вид на Дамаск с горы Кассион
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек – РИА Новости. Армия Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке на Дамаск.
"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказали РИА Новости в израильской армии.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Дамаске были слышны взрывы. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya заявлял, что ПВО Сирии отразила ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске.
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