Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказали РИА Новости в израильской армии.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Дамаске были слышны взрывы. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya заявлял, что ПВО Сирии отразила ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске.