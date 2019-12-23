Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
в понедельник примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста
через Керченский пролив
, по которой будут курсировать поезда с материковой части России
на полуостров и обратно: с ее запуском прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение с Крымом
будет восстановлено.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. За рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.
Первый поезд на Крымский полуостров отправится также 23 декабря из Санкт-Петербурга. Он называется "Таврия" (№7/8) и тронется с Московского вокзала в 14.00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Согласно описанию на сайте оператора, вагоны плацкарт оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки имеют ширину по 60 сантиметров. Есть розетки 220 вольт и USB. Вагоны купе оборудованы биотуалетами. В купе две нижних и две верхних полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Есть кондиционер, розетки 220 вольт и USB. Возможен провоз мелких домашних животных.
Вагоны СВ имеют душ и биотуалеты. В СВ два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением. Есть телевизор, кондиционер, розетки 220 вольт и USB.
Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым получат в подарок по фирменному подстаканнику "Таврия", сообщали РИА Новости в "Гранд Сервис Экспрессе". Там отмечали, что в последующих поездах брендированные подстаканники будут использоваться для чая, который будет заказывать пассажир, но это уже не будет подарком, и забирать их с собой будет нельзя.
Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.
Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт. Жители российских регионов смогут на поездах приезжать в Крым в межсезонье – когда нет большого ажиотажа и цены на отдых ниже, а жители полуострова смогут добраться по железной дороге до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Открытие грузового движения позволит стабилизировать цены на различные группы товаров, а на некоторые существенно снизить из-за исключения рисков, связанных с нестабильностью работы паромной переправы.
Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России запланирован на 1 июня 2020 года.