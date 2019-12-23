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Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
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РИА Новости

Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

01:07 23.12.2019 (обновлено: 07:15 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно: с ее запуском прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. За рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

Первые поезда

Первый поезд на Крымский полуостров отправится также 23 декабря из Санкт-Петербурга. Он называется "Таврия" (№7/8) и тронется с Московского вокзала в 14.00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Согласно описанию на сайте оператора, вагоны плацкарт оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки имеют ширину по 60 сантиметров. Есть розетки 220 вольт и USB. Вагоны купе оборудованы биотуалетами. В купе две нижних и две верхних полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Есть кондиционер, розетки 220 вольт и USB. Возможен провоз мелких домашних животных.
Вагоны СВ имеют душ и биотуалеты. В СВ два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением. Есть телевизор, кондиционер, розетки 220 вольт и USB.
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
4 декабря, 14:06
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым получат в подарок по фирменному подстаканнику "Таврия", сообщали РИА Новости в "Гранд Сервис Экспрессе". Там отмечали, что в последующих поездах брендированные подстаканники будут использоваться для чая, который будет заказывать пассажир, но это уже не будет подарком, и забирать их с собой будет нельзя.

Билеты раскуплены

Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.
Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт. Жители российских регионов смогут на поездах приезжать в Крым в межсезонье – когда нет большого ажиотажа и цены на отдых ниже, а жители полуострова смогут добраться по железной дороге до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Открытие грузового движения позволит стабилизировать цены на различные группы товаров, а на некоторые существенно снизить из-за исключения рисков, связанных с нестабильностью работы паромной переправы.
Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России запланирован на 1 июня 2020 года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru
5810028
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Крымский мостРеспублика КрымВладимир ПутинКрымКраснодарский крайОбщество
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