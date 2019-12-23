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В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
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РИА Новости

В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть

01:02 23.12.2019 (обновлено: 03:43 23.12.2019)
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© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. 21 февраля 2019
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. 21 февраля 2019
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. 21 февраля 2019. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии и получили поддержку от Бразилии, сообщил министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть Венесуэлы на юге страны, погиб один военный.
"Эти преступники прошли обучение в военизированных лагерях в Колумбии и получили поддержку со стороны правительства Жаира Болсонару", - написал он в Twitter.
По словам министра, военные среагировали оперативно, смогли задержать шестерых нападавших и вернуть похищенное оружие.
В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что наемники, которые напали на воинскую часть на юге страны, базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.
"Власти Перу - по меньшей мере сообщники. Позволили им безнаказанно организоваться", - написал Арреаса в Twitter.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
20 декабря, 17:58Попытка госпереворота в Венесуэле
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Жаир БолсонаруХорхе РодригесЛатинская АмерикаВенесуэлаБразилияКолумбияВ мире
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