В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии и получили поддержку от Бразилии, сообщил министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть Венесуэлы на юге страны, погиб один военный.
"Эти преступники прошли обучение в военизированных лагерях в Колумбии и получили поддержку со стороны правительства Жаира Болсонару", - написал он в Twitter.
По словам министра, военные среагировали оперативно, смогли задержать шестерых нападавших и вернуть похищенное оружие.
В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что наемники, которые напали на воинскую часть на юге страны, базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.
"Власти Перу - по меньшей мере сообщники. Позволили им безнаказанно организоваться", - написал Арреаса в Twitter.