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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-23T00:01+0300
https://ria.ru/20191222/1562702336.html
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/51/1499525118_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_655faea3cb5294e713d87a89e548da20.jpg
РИА Новости

В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

23:53 22.12.2019 (обновлено: 00:01 23.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Оппозиция совершила нападение на одну из воинских частей Венесуэлы, погиб один военнослужащий, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес.
"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
"В результате этой террористической атаки погиб один военнослужащий. В данный момент задержанные дают показания", - добавил министр, отметив, что проводится поиск и преследование других нападавших.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
20 декабря, 17:58Попытка госпереворота в Венесуэле
В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы
001196
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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