Дамаск подвергся ракетной атаке

ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Дамаске, сирийское государственное телевидение сообщает, что ПВО отразила ракетную атаку на столицу.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели как минимум два мощных взрыва около 23.15 воскресенья по местному времени (0.15 мск).
"Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск, ракеты запущены с оккупированных территорий", - передает гостелеканал Ikhbariya.
Телеканал также сообщает, что одна из ракет упала в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от Дамаска.