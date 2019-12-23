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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T01:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562702835.html
Дамаск подвергся ракетной атаке
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РИА Новости

Дамаск подвергся ракетной атаке

00:47 23.12.2019 (обновлено: 01:00 23.12.2019)
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© Фото : SANAДамаск на рассвете
Дамаск на рассвете
© Фото : SANA
Дамаск на рассвете. Архивное фото
ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Дамаске, сирийское государственное телевидение сообщает, что ПВО отразила ракетную атаку на столицу.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели как минимум два мощных взрыва около 23.15 воскресенья по местному времени (0.15 мск).
"Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск, ракеты запущены с оккупированных территорий", - передает гостелеканал Ikhbariya.
Телеканал также сообщает, что одна из ракет упала в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от Дамаска.
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