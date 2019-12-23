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Культура
2019-12-23T00:50+0300
https://ria.ru/20191223/1562702771.html
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
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РИА Новости

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"

00:50 23.12.2019
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© Фото : из личного архива Валерия СюткинаПолет в Ригу
Полет в Ригу
© Фото : из личного архива Валерия Сюткина
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство. Шнуров заявил, что экс-участник "Голоса" "должен был высыпать семечки на голову певице, чтобы остаться на шоу".
По мнению Сюткина, действия Шнурова можно воспринимать лишь как "дружеский подкол".

"Он (Сергей Шнуров. – Прим. ред.) ее (Полина Гагарина. – Прим. ред.) деликатно подкалывает, но не всегда у него получается деликатно. Это все по широте душевной, а не для того, чтобы ее как-то разозлить или оскорбить. Он делает это с присущим ему чувством юмора. Все, что вы видели – это юмор", – отметил музыкант.

Сюткин добавил, что юмор всегда был и остается составной частью шоу "Голос". По его словам, объектом шуток становится даже ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев.
Наставники восьмого сезона шоу Голос Сергей Шнуров и Константин Меладзе
7 декабря, 12:01Культура
Меладзе раскритиковал Шнурова, как наставника на шоу "Голос"
122041249
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КультураАрсений КурчанинШоу-бизнес"Голос"Валерий СюткинДмитрий НагиевШнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаЕкатеринбургРоссия
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