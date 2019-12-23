Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство. Шнуров заявил, что экс-участник "Голоса" "должен был высыпать семечки на голову певице, чтобы остаться на шоу".
По мнению Сюткина, действия Шнурова можно воспринимать лишь как "дружеский подкол".
"Он (Сергей Шнуров. – Прим. ред.) ее (Полина Гагарина. – Прим. ред.) деликатно подкалывает, но не всегда у него получается деликатно. Это все по широте душевной, а не для того, чтобы ее как-то разозлить или оскорбить. Он делает это с присущим ему чувством юмора. Все, что вы видели – это юмор", – отметил музыкант.
Сюткин добавил, что юмор всегда был и остается составной частью шоу "Голос". По его словам, объектом шуток становится даже ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев.