Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"

"Он (Сергей Шнуров. – Прим. ред.) ее (Полина Гагарина. – Прим. ред.) деликатно подкалывает, но не всегда у него получается деликатно. Это все по широте душевной, а не для того, чтобы ее как-то разозлить или оскорбить. Он делает это с присущим ему чувством юмора. Все, что вы видели – это юмор", – отметил музыкант.