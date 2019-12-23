В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета и сети связи общего пользования пройдут в понедельник, в них примут участие операторы связи и органы власти. Учения будут носить исследовательский характер, обычные абоненты и интернет-пользователи не заметят их, подчеркивали в Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета и сети связи общего пользования пройдут в понедельник, в них примут участие операторы связи и органы власти. Учения будут носить исследовательский характер, обычные абоненты и интернет-пользователи не заметят их, подчеркивали в Минкомсвязи

Проведение учений предусмотрено законом об устойчивой работе рунета, вступившим в силу с 1 ноября.

"Подчеркну, что пользователи учения не заметят. Ни о какой изоляции рунета речи нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Он добавил, что для проведения учений все готово.

Ранее он рассказывал, что отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, поэтому обычные пользователи учений не заметят. По его словам, такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи.

Детали учений

Правительство в октябре утвердило положение о проведении в РФ учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета и сети связи общего пользования. Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.

Среди основных задач учений: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.

Мнения экспертов

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что учения будут полезны для координации всех сторон.

По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, учения - это прекрасный способ посмотреть на координацию участников процесса. "Каким образом в рамках учений будут выявляться угрозы рунету - большая загадка. В принципе, технической возможности отключить рунет нет ни у одной страны. Скорее всего, речь будет идти о возможностях организовать фильтрацию трафика без самоизоляции от интернета как такового", - сказал он.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что такие тестирования необходимы, чтобы "всеми созданными возможностями можно было воспользоваться без промедления и ошибок".