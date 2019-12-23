На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота", — рассказал он.

"Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.

В июле Путин на Гогланде осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова. Кроме того, он совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.