На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота", — рассказал он.
"Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.
В июле Путин на Гогланде осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова. Кроме того, он совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.
Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад — в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами, реализуемыми в Балтийском море в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь РГО и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Именно в тот свой визит на остров Путин совершил на подводном аппарате погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".