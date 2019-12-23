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На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
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РИА Новости

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

00:10 23.12.2019 (обновлено: 07:54 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота", — рассказал он.

"Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.

В июле Путин на Гогланде осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова. Кроме того, он совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.
Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад — в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами, реализуемыми в Балтийском море в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь РГО и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Именно в тот свой визит на остров Путин совершил на подводном аппарате погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".
Военные утилизируют боеприпасы времен ВОВ. Архивное фото
29 октября 2016, 22:45Новости Подмосковья
Минное поле времен войны нашли в ПодмосковьеНесколько снарядов уничтожили подальше от Клина.
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ГогландАлександр Носатов (вице-адмирал)Балтийское мореКрасная звездаПоездка Путина на остров ГогландБалтийский флот ВМФ РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
А что такой скромный заголовок? Надо было так "Путин при погружение обезвредил тонну взрывчатки"
23 декабря, 00:56
Openvisor Ernie
512700046
А так ведь можно и корабли всякие затонувшие искать методом погружения Путина.
23 декабря, 01:22
КМКалинка Малинкова
493300042
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