Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"

Американские санкции и агрессивное поведение Белого дома , который готов наносить серьезный ущерб своим союзникам ради собственных коммерческих и идеологических интересов, стимулируют ответные действия по всему миру. Самый свежий пример таких непредвиденных последствий: возможное создание неуязвимой для американских ограничений системы "золотых платежей", к которой могут присоединиться Турция, Катар, Малайзия и Иран.

Предложение об использовании золота (и даже, в крайнем случае, бартера) в качестве платежного инструмента сделал на специальной конференции в субботу премьер-министр Малайзии, Махатхир Мохамад . Показательно, что аналогичное предложение о дедолларизации расчетов между странами, которые подвергаются риску американских санкций, сделал и присутствующий на этой конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , который обозначил желательность использования национальной валюты для международных расчетов.

Мотивация малайского премьера связана именно с санкционным давлением США, о чем он прямо заявил в своем выступлении. "В условиях, когда наблюдается принятие односторонних решений о введении таких карательных мер, Малайзия и другие страны всегда должны помнить, что эти (карательные меры. — Прим. ред.) могут быть предприняты против любого из нас", — цитирует Махатхира ведущее сингапурское издание Straits Times

"Я предложил снова рассмотреть идею расчетов с использованием "золотого динара" и бартерной торговли между нашими странами. Мы серьезно изучаем это и надеемся, что сможем найти механизм для реализации... Похоже, иногда, когда мы используем доллар США, существуют санкции, которые могут сдерживать наше экономическое развитие", — добавил малайзийский лидер (цитата по Tehran Times ).

Прежде чем обсуждать экономические и финансовые перспективы этого предложения, стоит обратить внимание на один крайне важный психологический момент. Лидеры ведущих мусульманских стран, которые присутствовали на конференции в Куала-Лумпуре, не рассматривали варианты действий, которые позволят избежать введения санкций со стороны США. Они все исходили из того, что меры против их стран или уже введены (и вряд ли будут сняты), или, скорее всего, будут введены в будущем. Для такого подхода может быть только одно логическое объяснение: чтобы иметь шанс избежать ограничений, нужно полностью отказаться от своих национальных интересов и просто послушно выполнять любые требования Белого дома, а также американских конгрессменов и сенаторов. А лидеры Малайзии, Катара, Ирана и Турции не согласны на такую схему.

С технической точки зрения можно отметить четыре возможных варианта дедолларизации, которые в том или ином виде упоминались или предлагались на куала-лумпурской конференции: переход на золото (использование "золотого динара"), переход на бартерные сделки, использование национальных валют и самый экзотический вариант — переход на сделки с использованием криптовалют.

Очевидно, что если "откатить" уровень развития финансового сектора и системы обслуживания внешней торговли стран, уязвимых перед американскими санкциями, до уровня бартерных сделок, то вряд ли Турция, Катар, Малайзия или Иран от этого выиграют. Переход на бартер — это эквивалент возврата в каменный век. Бартерные сделки подходят разве что для неких точечных и крупных торговых операций, в которых очень большие объемы товаров можно обменять в рамках одной или нескольких операций между двумя крупными компаниями. Несмотря на громоздкость таких операций, у них все-таки есть одно большое преимущество: их невозможно остановить финансовыми санкциями, то есть заблокировать транзакцию можно разве что с применением военной силы. Вариант использования национальных валют, о котором говорил Реджеп Тайип Эрдоган, однозначно более современный и гораздо лучше адаптирован для широкого использования в международной торговле, но у него есть сразу несколько серьезных проблем.

Первая проблема — это система SWIFT. При большом желании США могут принудить (формально бельгийскую) систему международных банковских переводов отключить турецкие, катарские или малайзийские банки, так же, как сейчас от SWIFT отключен иранский банковский сектор. Эту сложность можно обойти, но для этого придется или разрабатывать собственный аналог SWIFT (что, в принципе, решаемо), или привлекать к строительству "дедолларизированной финансовой системы" какого-то внешнего партнера, у которого аналог уже есть. Выбор таких партнеров не очень большой, но договориться вполне реально: это Китай или Россия — две страны, которые уже находятся под американскими санкциями различного характера.

Вторая проблема с использованием национальных валют заключается в том, что они очень волатильны, то есть их курс зачастую может меняться быстро и довольно непредсказуемым образом, что сильно затрудняет работу экспортеров и прогнозирование любой внешнеторговой деятельности. Достаточно посмотреть на графики курсов турецкой лиры, малайзийского ринггита или иранского риала, чтобы убедиться в серьезности этого препятствия. Проблема частично купируется за счет расширения использования инструментов контроля валютных рисков (фьючерсные, форвардные контракты и так далее), что в принципе можно сделать с учетом того, что Стамбул и Куала-Лумпур остаются мощными региональными финансовыми центрами.

На этом фоне золото и криптовалюты (к сожалению, в СМИ нет развернутой информации о конкретных видах криптовалют, которые предлагается использовать) смотрятся как более привлекательные альтернативы для дедолларизации. Если использовать криптовалюту (стоимость которой привязана или к цене золота или к "корзине" нескольких национальных валют), то проблема с электронной системой платежей решается намного проще и единственным риском становится возможность серьезной хакерской атаки и/или массированного отключения интернета в рамках санкций. В случае использования золота нет никаких проблем с волатильностью валютных курсов — золото просто заменяет доллар как универсальная оценка ценности и все товары и услуги можно оценивать в драгметалле. Проблема электронной системы платежей в этом случае остается, но ее становится чуть проще решить и любое решение на этой основе будет обладать дополнительным уровнем устойчивости. В конце концов, в крайнем случае слитки можно физически перевозить в качестве оплаты за товары и услуги. Более того, у золота есть дополнительное преимущество: жители довольно консервативных стран, участвующих в проекте, понимают ценность желтого металла, привыкли держать в нем сбережения и это действительно универсальный финансовый инструмент, понятный всем от Дохи и Анкары до Тегерана и Куала-Лумпура. Не зря малайзийский лидер вспомнил именно известную монету средневекового исламского мира — "золотой динар". Кроме того, использование такой схемы дедолларизации позволит легко подключить ее к финансовым системам других стран, которые тоже снижают зависимость от доллара и наращивают количество золота в своих резервах, — это прежде всего Китай и Россия, но еще Венгрия, Монголия, Казахстан и так далее.