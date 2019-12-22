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Новое оружие России
2019-12-23T01:19+0300
https://ria.ru/20191222/1562702368.html
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
https://cdn25.img.ria.ru/images/150740/76/1507407644_0:141:3055:1859_1036x0_80_0_0_440d0693e4bde7c366281d172233ce20.jpg
РИА Новости

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

23:56 22.12.2019 (обновлено: 01:19 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Скрынников / Перейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
Перейти в фотобанк
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным", - сказал Кобылаш в интервью газете "МК".
Он также рассказал, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.
"Новый самолет будет дозвуковым", - отметил командующий.
Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение до конца 2027 года.
Кадры совместного полета беспилотника Охотник и Су-57
27 сентября, 12:57Новое оружие России
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Новое оружие РоссииСергей КобылашТу-95МСВоздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоТу-160Ту-22ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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