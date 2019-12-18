Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года

Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России Американские СМИ оценили российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА. Об особенностях боевой машины в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.