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Новое оружие России
2019-12-18T10:44+0300
https://ria.ru/20191218/1562517929.html
Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
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РИА Новости

Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года

10:35 18.12.2019 (обновлено: 10:44 18.12.2019)
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© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
© Фото : Минобороны России
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80") . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца действующей госпрограммы вооружений, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
"В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире. На вооружение стратегических ядерных сил поступят: ракетные подводные лодки стратегического назначения "Борей-А", перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
12 августа, 08:17Сказано в эфире
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в РоссииАмериканские СМИ оценили российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА. Об особенностях боевой машины в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.
По его словам, в войска противовоздушной и противоракетной обороны поступили и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (типа "Воронеж") и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями (ЗРС С-350, С-400 и С-500).
Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах.
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Новое оружие РоссииПАК ДААлексей КриворучкоЮрий БорисовРоссияБезопасность
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