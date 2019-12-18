Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца действующей госпрограммы вооружений, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
"В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире. На вооружение стратегических ядерных сил поступят: ракетные подводные лодки стратегического назначения "Борей-А", перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".
По его словам, в войска противовоздушной и противоракетной обороны поступили и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (типа "Воронеж") и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями (ЗРС С-350, С-400 и С-500).
Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах.