Названы самые востребованные профессии в России

Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.
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Также в десятку наиболее востребованных профессий в стране вошли юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры.
В ходе исследования специалисты опросили более 20 тысяч компаний.
Как отмечают "Известия", представленные ВНИИ данные отличаются от аналогичного списка, опубликованного Минтрудом. В институте объяснили, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга.
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