Названы самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России , сообщили " Известия " со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.

Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.

Также в десятку наиболее востребованных профессий в стране вошли юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры.

В ходе исследования специалисты опросили более 20 тысяч компаний.