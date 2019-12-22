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Названы самые востребованные профессии в России
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РИА Новости

Названы самые востребованные профессии в России

23:42 22.12.2019
33393
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги
Кассир считает деньги
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.
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Также в десятку наиболее востребованных профессий в стране вошли юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры.
В ходе исследования специалисты опросили более 20 тысяч компаний.
Как отмечают "Известия", представленные ВНИИ данные отличаются от аналогичного списка, опубликованного Минтрудом. В институте объяснили, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга.
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Названы самые востребованные профессии в 2020 году
161888886
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну насчет востребованности не знаю, но самая престижная это быть полковником, ведь Россия занимает первое место в мире по количеству полковников-миллиардеров..
22 декабря, 23:56
Сергей Норд
4140207
страна продавцов, охранников и юристов
23 декабря, 00:27
Александр Боровских
4201304
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