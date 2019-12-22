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Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России
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РИА Новости

Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России

22:10 22.12.2019 (обновлено: 00:53 23.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочие на газоизмерительной станции. Архивное фото
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Ранее Москва и Киев договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
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Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.
По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, однако допускают такую возможность.
С прошлого года "Газпром" и "Нафтогаз" пытались достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу. В частности, эта тема поднималась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
13 декабря, 08:00
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
29189421326
Обсудить 25
Ситуация на УкраинеВладимир АрьевЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да что вам этот газ, с этого народного достояния простые граждане ни копейки не получат. Вам интересен кошелек Миллера?
22 декабря, 23:54
Антон Малинский
28101026
К этой кормушке вы никакого отношения не имеете
22 декабря, 23:57
Антон Малинский
27200022
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