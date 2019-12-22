Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России

Ранее Москва и Киев договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.

Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, однако допускают такую возможность.