Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России

КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Ранее Москва и Киев договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
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Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.
По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, однако допускают такую возможность.
С прошлого года "Газпром" и "Нафтогаз" пытались достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу. В частности, эта тема поднималась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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