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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T21:46+0300
https://ria.ru/20191222/1562701388.html
Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

21:46 22.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, в понедельник Москву с этой целью посетит турецкая делегация, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и ряда других деревень.
"Турция при участии России делает все, чтобы атаки в Идлибе были прекращены. Завтра мы отправляем делегацию в Россию, она проведет там переговоры, и следующие наши шаги будем определять в соответствии с результатом этой поездки", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что из-за столкновений в Идлибе 80 тысяч беженцев перемещаются из Идлиба в сторону турецкой границы.
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"В такой ситуации Турция не в состоянии взять на себя самостоятельно этот груз", - добавил турецкий лидер.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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