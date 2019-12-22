Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

АФИНЫ, 22 дек – РИА Новости. Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника , арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США . Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РИА Новости документы – постановление министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.

Ранее глава Минюста Костас Циарас подписал решение о выдаче россиянина во Францию. Имеются вердикты Верховного суда Греции о выдаче Винника в Россию, США и Францию.

Согласно решению министра, определен порядок выдачи арестованного - сначала во Францию, затем в Соединенные Штаты и после в Россию.

Хотя в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить "акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США и затем России, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника".

"В акте должен быть точно указан срок тюремного заключения, отбытый им в Греции в рамках процедуры экстрадиции", - говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это письмо подтверждает опасения защиты, что Греция намерена передать подзащитного в США.

"Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты", - отметил юрист.

Ранее адвокат говорил, что срок действия французского ордера давно истек, в связи с чем Франция не будет принимать Винника.

По информации РИА Новости из источников в Минюсте, Греция планирует выдать россиянина до конца декабря.

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу сообщила РИА Новости, что проинформировала министра юстиции о немедленной подаче апелляции с требованием отменить экстрадицию. Она назвала решение выдать россиянина смертным приговором.

Сам он в знак протеста объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее и готов умереть, если его не выдадут в Россию.

В чем обвиняют россиянина

Винника арестовали в 2017 году по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. Вашингтон обвинил его в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

Франция обвинила россиянина в том, что он причастен к мошенническому обману тысяч французов в то время, как сидел в греческой тюрьме, хотя он находился под круглосуточным наблюдением и не имел никакого доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем.

Посольство России в Греции выразило сожаление в связи с тем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 6 ноября после переговоров с греческим министром Никосом Дендиасом сообщил, что Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы Винник был экстрадирован в Россию.