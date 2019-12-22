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В Нижегородской области один человек погиб и девять пострадали при ДТП
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РИА Новости

В Нижегородской области один человек погиб и девять пострадали при ДТП

19:29 22.12.2019 (обновлено: 19:36 22.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областДТП на территории Борского района в Нижегородской области
ДТП на территории Борского района в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской област
ДТП на территории Борского района в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Нижегородской области, 9 человек получили травмы, погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на территории Борского района на 26 километре автодороги город Бор - деревня Валки.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем "Газель", после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В это время в "Газель" врезался Ford Transit. В результате ДТП, предварительно, 9 пострадавших, 4-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 декабря, 17:24
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Нижний НовгородНижегородская областьБорский районПроисшествия
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