В Нижегородской области один человек погиб и девять пострадали при ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Нижегородской области, 9 человек получили травмы, погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на территории Борского района на 26 километре автодороги город Бор - деревня Валки.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем "Газель", после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В это время в "Газель" врезался Ford Transit. В результате ДТП, предварительно, 9 пострадавших, 4-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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