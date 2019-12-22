В Нижегородской области один человек погиб и девять пострадали при ДТП

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем "Газель", после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В это время в "Газель" врезался Ford Transit. В результате ДТП, предварительно, 9 пострадавших, 4-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.