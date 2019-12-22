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Союзное государство
2019-12-22T18:06+0300
https://ria.ru/20191222/1562697806.html
В Минкомсвязи назвали срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
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РИА Новости

В Минкомсвязи назвали срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

18:06 22.12.2019
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© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© Кирилл Каллиников
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
По его словам, это закреплено в "дорожной карте", которую подписала российская сторона, ожидается подписание Белоруссией.
"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой "отмене роуминга" между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ.
"К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - добавил Новиков.
Смартфон
1 июня, 05:18
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
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Союзное государствоМинкомсвязьБелоруссияРоссия
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