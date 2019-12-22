В Минкомсвязи назвали срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой "отмене роуминга" между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ.