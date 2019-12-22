Дубовицкая пояснила свои слова о браках с большой разницей в возрасте

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала "Газете.Ru" свои слова в передаче "Секрет на миллион", во время которой она выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте между супругами. На вопрос об отношении к подобным союзам она уточнила, идет ли речь о Петросяне.
Дубовицкая объяснила, что в ее ответе не было ничего о юмористе.
"Я лишь сказала, что не приветствую браки с большой разницей в возрасте. Все. Точка", — заявила ведущая.
Дубовицкая отметила, что не может ничего сказать о личной жизни Петросяна, так как не знает о ней.
Ведущая подчеркнула, что артист не снимается в ее программе уже около 15 лет.
Ранее помощница артиста Татьяна Брухунова написала в Instagram пост, из-за которого СМИ и пользователи решили, что она вышла замуж за Петросяна. После этого она удалила пост.
Юморист назвал публикации клеветой, при этом он не подтвердил и не опроверг слухи.
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