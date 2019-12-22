Дубовицкая пояснила свои слова о браках с большой разницей в возрасте

Дубовицкая объяснила, что в ее ответе не было ничего о юмористе.

"Я лишь сказала, что не приветствую браки с большой разницей в возрасте. Все. Точка", — заявила ведущая.

Дубовицкая отметила, что не может ничего сказать о личной жизни Петросяна, так как не знает о ней.

Ведущая подчеркнула, что артист не снимается в ее программе уже около 15 лет.

Ранее помощница артиста Татьяна Брухунова написала в Instagram пост, из-за которого СМИ и пользователи решили, что она вышла замуж за Петросяна. После этого она удалила пост.