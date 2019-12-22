Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Ранее о вероятной свадьбе написала в инстаграме помощница артиста Татьяна Брухунова. Когда на пост обратили внимание СМИ, окрестив девушку новой женой юмориста, она его удалила. Петросян назвал подобные публикации "клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью", не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.
Дубовицкая, отвечая на вопрос Максима Галкина, посочувствовала молодым невестам, которые вступают в брак с мужчинами гораздо старше себя.
"Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо", – заявила телеведущая.
При этом она отметила, что бывшей жене Петросяна Елене Степаненко после развода "стало легче жить".
12 декабря, 12:55КультураПомощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе