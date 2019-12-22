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Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности
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РИА Новости

Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности

16:43 22.12.2019 (обновлено: 16:45 22.12.2019)
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
Объект газотранспортной системы Украины . Архивное фото
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
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"Газовый протокол все обсудили. Теперь впереди газовый контракт. Он - самое важное. Анализ протокола показал: гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего контракта", - написал Арьев в воскресенье в Facebook.
Он считает, что Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа.
"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал он.
Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны РФ должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность РФ за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".
Как сообщил в субботу журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита. Кроме того, по его словам, Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
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Ситуация на УкраинеВладимир АрьевЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
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