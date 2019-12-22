Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности

"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал он.