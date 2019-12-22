В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
"До конца суток 22 декабря, в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, днем 22 декабря местами сильные дожди", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, штормовое предупреждение объявлено на ближайшие два дня.
Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
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