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В Крыму объявили штормовое предупреждение
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РИА Новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение

16:29 22.12.2019 (обновлено: 16:30 22.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной Ялты во время ливня
Прохожие на набережной Ялты во время ливня
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Прохожие на набережной Ялты во время ливня. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
"До конца суток 22 декабря, в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, днем 22 декабря местами сильные дожди", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, штормовое предупреждение объявлено на ближайшие два дня.
Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
Штормовой ветер
20 декабря, 04:33
Названы погодные явления, которые чаще других угрожали россиянам
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Сергей ШаховКрымОбщество
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